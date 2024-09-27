Хачанов сыграет с Карбальес Баэной в 1/16 финала турнира в Пекине 27 сентября

Россиянин Карен Хачанов и испанец Роберто Карбальес Баэна сыграют в 1/16 финала турнира ATP 500 в Пекине в ночь с 26 на 27 сентября. Ориентировочное время начала — в 08.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Карбальес Баэна с русским комментарием можно легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

28-летний Хачанов — 27-ая ракетка мира. 31-летний Карбальес Баэна занимает 53-е место в рейтинге ATP.

В 2023 году в Пекине российский теннисист вылетел в первом круге, проиграв итальянцу Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 2:6.

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