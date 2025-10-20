Видео
20 октября, 19:00

Карен Хачанов — Таллон Грикспур: онлайн-трансляция матча турнира ATP в Вене

Карен Хачанов и Таллон Грикспур встретятся в матче турнира в Вене
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Карен Хачанов из России и Таллон Грикспур из Нидерландов встретятся в матче первого раунда турнира ATP в Вене в понедельник, 20 октября. Игра начнется не ранее 21.15 по московскому времени.

Карен Хачанов — Таллон Грикспур: трансляция матча турнира ATP в Вене (видео)

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Грикспур с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Хачанов — Грикспур можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

