Карен Хачанов из России и Таллон Грикспур из Нидерландов встретятся в матче первого раунда турнира ATP в Вене в понедельник, 20 октября. Игра начнется не ранее 21.15 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Грикспур с комментарием на русском языке вы можете на сайте и в группе BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте» и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

Следить за ходом матча по геймам и узнать результат игры Хачанов — Грикспур можно в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».