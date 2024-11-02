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Сегодня, 18:00

Карен Хачанов — Уго Умбер: смотреть матч «мастерса» в Париже онлайн трансляция

Карен Хачанов сыграет с Уго Умбером в полуфинале «мастерса» в Париже
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карен Хачанов.
Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов и француз Уго Умбер сыграют в 1/2 финала «мастерса» в Париже в субботу, 2 ноября. Матч состоится на центральном корте «Аккорхотелс Арены» и начнется в 18.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Хачанов — Умбер с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

28-летний россиянин — 21-я ракетка мира. 26-летний французский теннисист занимает 18-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний счет 1-0 в пользу Хачанова.

У российского теннисиста в 14-ти последних матчах только одно поражение. В октябре Карен взял титул в Астане и дошел до финала в Вене, уступив трофей Джеку Дрейперу — 4:6, 5:7.

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Теннис
Карен Хачанов

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