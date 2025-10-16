Карен Хачанов и Ян-Леннард Штруфф встретятся в матче турнира в Алма-Ате

Россиянин Карен Хачанов и Ян-Леннард Штруфф из Германии встретятся в матче 1/8 финала турнира в Алматы (Казахстан) в четверг, 16 октября. Игра начнется не ранее 17.00 по московскому времени.

Карен Хачанов — Ян-Леннард Штруфф: трансляция матча ATP (видео)

В прямом эфире матч покажут сообщество и сайт проекта BB Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

Результаты матчей игрового дня турнира в Алматы можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В первом раунде Штруфф победил Маккензи Макдональда со счетом 2:6, 6:3, 6:4. Хачанов стартует в турнире с 1/8 финала.

Победитель матча в четвертьфинале встретится с Корентеном Муте из Франции.