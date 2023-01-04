Хачанов: «Ждал трудный матч против Дрэйпера, к сожалению, это было не так»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над британским теннисистом Джеком Дрэйпером (6:4, 6:2) во втором круге турнира ATP в Аделаиде.

«Честно говоря, я ждал очень трудного матча с Джеком, потому что на US Open у нас была хорошая битва, которая, к сожалению, закончилась не так, как мне бы хотелось. Он снялся в конце третьего сета. Джек здорово выступает. Он хороший игрок и сейчас на подъеме. Если честно, я провел очень стабильный матч с начала и до конца, показал очень хорошую игру», — приводит слова Хачанова пресс-служба ассоциации.

В четвертьфинале турнира АТР в Аделаиде Хачанов сыграет против Даниила Медведева. Призовой фонд соревнования — 642,7 тысячи долларов.