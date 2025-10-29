Карен Хачанов и Жоау Фонсека встретятся в матче турнира в Париже

Карен Хачанов из России и Жоау Фонсека из Бразилии встретятся в матче второго круга турнира ATP в Париже в среду, 29 октября. Игра начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Карен Хачанов — Жоау Фонсека : трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно смотреть на сайте и в официальной группе проекта ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» (ретрансляция).

Результаты игрового дня турнира в Париже можно отслеживать в теннисном матч-центре на сайте «СЭ».

В первом раунде Итана Куинна из США со счетом 6:1, 6:1, а Фонсека обыграл Дениса Шаповалова из Канады — 5:7, 6:4, 6:3.