Хачанов переиграл Фонсеку во втором круге турнира в Париже

30 октября, 01:35
Российский теннисист Карен Хачанов переиграл бразильца Жоау Фонсеку в матче второго круга турнира в Париже — 6:1, 3:6, 6:3.
Матч длился 1 час 52 минуты. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).
В третьем круге Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минаура, который победил канадца Габриэля Диалло — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карен Хачанов (Россия, 10) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:1, 3:6, 6:3
Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3
инок
Наши весь год сидели на печи, как Ильи Муромцы, а на последнем Мастерсе все три богатыря решили показать силушку ратную, в том числе и Карен.))
30.10.2025
hаnt64
А он в заднице! Там, где ему и положено быть. Молодец Карен!
30.10.2025
echo2011
И где этот конкурент Алькараса и Синнера?
30.10.2025
nikola mozaev
Карен уверенно переиграл Фонсеку, который был на хорошем ходу. В предыдущие годы Хачанов всегда здорово выступал в залах, а в этом году у него что-то не заладилось. Будем надеяться, что в Париже Карен покажет достойный результат.
30.10.2025
За спорт!
Красава, Карен!
30.10.2025
Алехандрохорс
Браво Хачанов! Показал малому, теннис. Ибо один Карен всего Базеля стоит! И собственно, три богатыря в деле в Париже в отличие от семи французов). Болеем дальше!
30.10.2025