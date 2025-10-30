Видео
30 октября, 01:35

Хачанов переиграл Фонсеку во втором круге турнира в Париже

Евгений Козинов
Корреспондент
Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл бразильца Жоау Фонсеку в матче второго круга турнира в Париже — 6:1, 3:6, 6:3.

Матч длился 1 час 52 минуты. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

В третьем круге Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минаура, который победил канадца Габриэля Диалло — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 10) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:1, 3:6, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3

6

  • инок

    Наши весь год сидели на печи, как Ильи Муромцы, а на последнем Мастерсе все три богатыря решили показать силушку ратную, в том числе и Карен.))

    30.10.2025

  • hаnt64

    А он в заднице! Там, где ему и положено быть. Молодец Карен!

    30.10.2025

  • echo2011

    И где этот конкурент Алькараса и Синнера?

    30.10.2025

  • nikola mozaev

    Карен уверенно переиграл Фонсеку, который был на хорошем ходу. В предыдущие годы Хачанов всегда здорово выступал в залах, а в этом году у него что-то не заладилось. Будем надеяться, что в Париже Карен покажет достойный результат.

    30.10.2025

  • За спорт!

    Красава, Карен!

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    Браво Хачанов! Показал малому, теннис. Ибо один Карен всего Базеля стоит! И собственно, три богатыря в деле в Париже в отличие от семи французов). Болеем дальше!

    30.10.2025

    Теннис
    Алекс де Минаур
    Карен Хачанов
