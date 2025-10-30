Хачанов переиграл Фонсеку во втором круге турнира в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов переиграл бразильца Жоау Фонсеку в матче второго круга турнира в Париже — 6:1, 3:6, 6:3.

Матч длился 1 час 52 минуты. 29-летний россиянин подал 8 раз навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 подач навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 1).

В третьем круге Хачанов сыграет против австралийца Алекса Де Минаура, который победил канадца Габриэля Диалло — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Карен Хачанов (Россия, 10) — Жоау Фонсека (Бразилия) — 6:1, 3:6, 6:3

Алекс Де Минаур (Австралия, 6) — Габриэль Диалло (Канада) — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3