Карлос Алькарас сыграет с Ботиком ван де Зандсхюлпом в первом круге турнира в Роттердаме 4 февраля

Испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с голландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом в первом круге турнира в Роттердаме во вторник, 4 февраля. Ориентировочное время начала — в 21.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — ван де Зандсхюлп с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний испанец — 3-я ракетка мира. 29-летний представитель Нидерландов занимает 84-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Роттердаме стартовал 3 февраля и завершится 9 февраля. Действующий победитель хардового турнира ATP 500 в Нидерландах — итальянский теннисист Янник Синнер.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео