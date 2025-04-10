Карлос Алькарас сыграет с Даниэлем Альтмайером в 1/8 финала турнира в Монте-Карло 10 апреля

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с немцом Даниэлем Альтмайером в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на корте имени Ренье III. Начало — ориентировочно после 14.00 по московскому времени.

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21-летний Алькарас — третья ракетка мира. 26-летний Альтмайер занимает 84-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Действующий чемпион турнира — греческий теннисист Стефанос Циципас.

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