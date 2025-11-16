Видео
Сегодня, 00:15

Алькарас победил Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира-2025

Павел Лопатко
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Первая ракетка мира Карлос Алькарас победил канадца Феликса Оже-Альяссима в полуфинале Итогового турнира ATP-2025 — 6:2, 6:4.

22-летний испанец сделал 5 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего канадского соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 0 из 1 реализованных брейк-поинтов.

В финале Итогового турнира Алькарас сыграет с итальянцем Янником Синнером. Матч пройдет 16 ноября.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 6:2, 6:4

17

  • инок

    Игру не досмотрел. Карлос, молодчина. Навязал свою игру неудобному в зале Феликсу. Удачи Карлосу и финале этого турнира!

    16.11.2025

  • Кот-матрос

    Я не о двух лидерах, а о чудовищном разрыве. Как не вспомнить Виктора с его(днищенским туром).

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Доехал ведь.:thumbsup:

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пиренеи супротив Аппенин - главная ось мужского теннисного мира. Далековато им (Карлосу вестимо с Янником) до тройки великих, до Сафина с Сампрасом, и до Беккера .. с сотоварищами, но других на сегодня публике увидеть не суждено.

    16.11.2025

  • hant64

    У кого чересчур невынужденных, у Алькараса? 10 на 109 очков, то есть 9%? Дима, не смеши, нормальным считается уровень до 15%. А 9 - это близко к космосу. Но, если взять первый сет, 2 на 49 очков - это 4%, я такое практически не видел. Или это ты прикололся, а я сразу не доехал?:grin:

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Все-таки скажу: вода мокрая, небо без облаков - синее, хант и женский теннис - антиподы, трава весной - зеленая, Синнер и Алькарас - лучшие теннисисты (в моменте), на харде - самый интересный теннис.:smile:

    16.11.2025

  • Иван Л.

    Прямо сенсационный финал нарисовался :zany_face: :wink:

    16.11.2025

  • Sam17

    Да, как важен тот самый чемпионский характер. Пока угрозы слить матч не было ФОА во втором сете очень даже хорошо выглядел на своей подаче. Но как только появилась первая же возможность слить матч (даже на своей подаче) - он тут же ей воспользовался. Вообще без борьбы отдал на блюдечке с голубой каемочкой.)

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    За финал... Нет фаворита. Алькарас получше к нему пришел. Про попозже - несущественно. У Синнера зуб болит и узелок не развязан (это аллегория, если кому-то неясно). Оба мотивированны и постараются снова доказать право на царство. Кто бы ни победил - пусть победит теннис. Ждем пир духа и классный теннис, болелы)))

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Невынужденных ошибок - чересчур для победы над Т-1000.:upside_down:

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Был Змей-Горыныч о трех головах. Одной не стало. "Их осталось двое..." Подрастают волчата, следующий год покажет динамику роста. То ли Змея, то ли волчат...

    16.11.2025

  • hant64

    Слов нет от игры Карлоса?:grin:

    16.11.2025

  • hant64

    Космический уровень тенниса от Алькараса в первом сете - всего 2 невынужденных на 49 очков. Во втором чуть хуже стал играть, но ФОА к концу сета всё же задрожал, хотя до этого играл весьма даже неплохо. Но такого Алькараса не обыграть. По обоим полуфиналам если сравнить игру Синнера и Алькараса - Карлитос явный фаворит финала, для меня без вариантов.

    16.11.2025

  • 555 555

    Суперфинал! Выиграет Алькатрас,хотя болеть буду за Янника.

    16.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Без комментариев. Они - после финала.

    16.11.2025

  • 555 555

    Кто бы сомневался.

    16.11.2025

  • Кот-матрос

    Quo vadis? Камо грядеши, теннис?

    16.11.2025

    Карлос Алькарас
    Феликс Оже-Альяссим
