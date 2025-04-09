Карлос Алькарас и Франсиско Черундоло встретятся на турнире ATP

Испанец Карлос Алькарас и аргентинец Франсиско Черундоло встретятся в матче второго круга турнира ATP Монте-Карло, игра начнется не ранее 13.30 по московскому времени.

Результаты матчей «мастерса» в Монако можно отслеживать в разделе ATP и в матч-центре тенниса на сайте «СЭ».

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Алькарас располагается на третьей строчке мирового рейтинга ATP, Черундоло — на 22-й. В матче первого круга турнира в Монте-Карло Франсиско победил Фабио Фоньини со счетом 6:0, 6:3. Карлос стартует со второго круга.