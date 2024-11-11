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Сегодня, 14:45

Карлос Алькарас — Каспер Рууд: смотреть матч Итогового турнира ATP

Алькарас и Рууд встретятся в матче Итогового турнира ATP
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
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Испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд встретятся в матче группового раунда Итогового турнира ATP в понедельник, 11 ноября. Начало игры — около 16.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Рууд с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Турнир с участием восьми лучших теннисистов чемпионской гонки ATP проходит в Турине на харде. Рууд и Алькарас попали в группу с Александрм Зверевым и Андреем Рублевым.

Алькарас является третьей ракеткой мира. В 2023 году он дошел до полуфинала Итогового турнира и уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Рууд находится на седьмом месте в мировом рейтинге ATP. В прошлом сезоне норвежец не принимал участия в Итоговом турнире.

Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд

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