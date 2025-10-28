Норри выбил первую ракетку мира Алькараса с «мастерса» в Париже

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от британца Кэмерона Норри, занимающего 31-е место в мировом рейтинге, во втором круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 4:6. Встреча длилась 2 часа 25 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Норри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7. В следующем круге турнира в столице Франции британец сыграет против победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Валентин Вашеро (Монако, WC). Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 4:6, 6:3, 6:4

Nick280881 Карлос традиционно неудачно играет поздней осенью и зимой, чем сильно похож на своего старшего соотечественника. В прошлом году он тут проиграл Умберу, а 2 года назад вообще Сафиулину. И вообще пока не побеждал ни в Шанхае, ни в Париже, ни на Итоговом, ни в Вене/Базеле. Даже в финале ни разу не был. 29.10.2025

Из Алматы Хм, в Пекине месяц назад Медведев победил Норри. А в Вене неделю назад Норри победил Рублёва... 29.10.2025

За спорт! мини-сенсация 29.10.2025

oleg.bob Бывает... 29.10.2025

uAl не умеет он настраиваться. расслабляется 29.10.2025

Sam17 И что это было? Не с той ноги встал? Очень жаль. Это теперь его итальянский "друг" может первый номер себе забрать? 29.10.2025

Алехандрохорс Карлитос нашел себе приключений, а Норри - красавец! Жизнь становится веселее). 29.10.2025

Dexterous Алькарас Зря-себя-накрас 29.10.2025

рustot клостебол вечен в этом турнире теперь 28.10.2025

рustot Послушал бы маму, не позорился сегодня 28.10.2025

рustot Вот не надо было красить волосы, Карась!! 28.10.2025