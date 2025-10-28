Норри выбил первую ракетку мира Алькараса с «мастерса» в Париже

28 октября, 23:31
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от британца Кэмерона Норри, занимающего 31-е место в мировом рейтинге, во втором круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 4:6.
Встреча длилась 2 часа 25 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Норри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.
В следующем круге турнира в столице Франции британец сыграет против победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Валентин Вашеро (Монако, WC).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 4:6, 6:3, 6:4
Nick280881
Карлос традиционно неудачно играет поздней осенью и зимой, чем сильно похож на своего старшего соотечественника. В прошлом году он тут проиграл Умберу, а 2 года назад вообще Сафиулину. И вообще пока не побеждал ни в Шанхае, ни в Париже, ни на Итоговом, ни в Вене/Базеле. Даже в финале ни разу не был.
29.10.2025
Из Алматы
Хм, в Пекине месяц назад Медведев победил Норри. А в Вене неделю назад Норри победил Рублёва...
29.10.2025
За спорт!
мини-сенсация
29.10.2025
oleg.bob
Бывает...
29.10.2025
uAl
не умеет он настраиваться. расслабляется
29.10.2025
Sam17
И что это было? Не с той ноги встал? Очень жаль. Это теперь его итальянский "друг" может первый номер себе забрать?
29.10.2025
Алехандрохорс
Карлитос нашел себе приключений, а Норри - красавец! Жизнь становится веселее).
29.10.2025
Dexterous
Алькарас Зря-себя-накрас
29.10.2025
рustot
клостебол вечен в этом турнире теперь
28.10.2025
рustot
Послушал бы маму, не позорился сегодня
28.10.2025
рustot
Вот не надо было красить волосы, Карась!!
28.10.2025
Кот-матрос
лучше бы кто Синнера выбил
28.10.2025