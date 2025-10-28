Видео
28 октября, 23:31

Норри выбил первую ракетку мира Алькараса с «мастерса» в Париже

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас потерпел поражение от британца Кэмерона Норри, занимающего 31-е место в мировом рейтинге, во втором круге «мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 4:6.

Встреча длилась 2 часа 25 минут. Алькарас 8 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 5. На счету Норри 3 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем круге турнира в столице Франции британец сыграет против победителя пары Артур Риндеркнех (Франция, WC) — Валентин Вашеро (Монако, WC).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэмерон Норри (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 4:6, 6:3, 6:4

14

  • Nick280881

    Карлос традиционно неудачно играет поздней осенью и зимой, чем сильно похож на своего старшего соотечественника. В прошлом году он тут проиграл Умберу, а 2 года назад вообще Сафиулину. И вообще пока не побеждал ни в Шанхае, ни в Париже, ни на Итоговом, ни в Вене/Базеле. Даже в финале ни разу не был.

    29.10.2025

  • Из Алматы

    Хм, в Пекине месяц назад Медведев победил Норри. А в Вене неделю назад Норри победил Рублёва...

    29.10.2025

  • За спорт!

    мини-сенсация

    29.10.2025

  • oleg.bob

    Бывает...

    29.10.2025

  • uAl

    не умеет он настраиваться. расслабляется

    29.10.2025

  • Sam17

    И что это было? Не с той ноги встал? Очень жаль. Это теперь его итальянский "друг" может первый номер себе забрать?

    29.10.2025

  • Алехандрохорс

    Карлитос нашел себе приключений, а Норри - красавец! Жизнь становится веселее).

    29.10.2025

  • Dexterous

    Алькарас Зря-себя-накрас

    29.10.2025

  • рustot

    клостебол вечен в этом турнире теперь

    28.10.2025

  • рustot

    Послушал бы маму, не позорился сегодня

    28.10.2025

  • рustot

    Вот не надо было красить волосы, Карась!!

    28.10.2025

  • Кот-матрос

    лучше бы кто Синнера выбил

    28.10.2025

    Теннис
    Карлос Алькарас
