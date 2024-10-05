Алькарас после победы над 19-летним Цзюньчэном: «Не привык играть с соперниками младше меня»

Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу над 19-летним китайцем Шан Цзюньчэном (6:2, 6:2) во втором круге «мастерса» в Шанхае.

«Я не привык играть с соперниками младше меня. Но я рад, что есть много молодых игроков, 18, 19, 20 лет. У них большой потенциал. Шан хорошо играет, я уверен, что он поднимется в рейтинге. Он точно будет еще лучше. Я рад выигрывать такие матчи. У сетки он сказал мне: «Счастлив делить с тобой корт». Слышать такое от ребят — это здорово», — сказал 21-летний испанец после игры.

В третьем круге «мастерса» испанец сыграет с китайцем У Ибином.