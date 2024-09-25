Алькарас: «Не хочу думать, что для Надаля будет последний танец на Кубке Дэвиса»

Третья ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал включение в состав сборной Испании 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля в финальный раунд Кубка Дэвиса-2024.

«Рафа в команде — это что-то невероятное. Не хочу думать, что для него это, возможно, последний танец в Малаге. Я хочу наслаждаться временем, которое могу провести с ним как на корте, так и за его пределами», — приводит слова Алькараса Mundo Deportivo.

Кубок Дэвиса пройдет с 19 по 24 ноября в Малаге. Помимо Алькараса и Надаля в состав сборной Испании включены Роберто Баутиста-Агут, Пабло Карреньо-Буста и Марсель Гранольерс.