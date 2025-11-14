Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:1. Игра длилась 1 час 23 минуты. Первая ракетка мира сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У 9-й ракетки мира 3 эйса. Алькарас (3 очка) одержал третью победу в группе Джимми Коннорса и вышел в полуфинал. Также свой путь на Итоговом турнире продолжит австралиец Алекс де Минаур (1). Музетти и американец Тэйлор Фритц (по 1 очку) выбыли. Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Джимми Коннорса Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 6:1

инок Игру не смотрел, но Карлос одержал третью победу на итоговом турнире и вышел в полуфинал - год заканчивает первой ракеткой мира. Удачный сезон для него. 14.11.2025

Дмитрий Ушкачев Да, можно и пострадать. 14.11.2025

_Mike N_ а как там Даня Медведев ? 14.11.2025

Кот-матрос Дим, сам же писал намедни, что денежка тоже имеет значение. 14.11.2025

rusfеd 2.0 2025 год завершит первой ракеткой мира - более чем заслуженно 14.11.2025

hant64 Выход из группы - уже достижение. Поэтому Алекс должен быть рад такой удаче, к чему он, несомненно, приложил руку. 14.11.2025

hant64 Отличный первый сет. Во втором было понятно, что Музетти вряд ли потянет, что и произошло. У Алькараса который уже матч количество невынужденных многовато для него. И да, было очень любопытно послушать комментарии Весниной вместе с внимание... Федей Смоловым. Услышал, что теннис он осваивает, конечно, пока белых пятен у него хватает, но я ожидал бОльшего дилетантизма от него, если честно. Молодец, Фёдор. 14.11.2025