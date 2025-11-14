Видео
14 ноября, 00:05

Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:1.

Игра длилась 1 час 23 минуты. Первая ракетка мира сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У 9-й ракетки мира 3 эйса.

Алькарас (3 очка) одержал третью победу в группе Джимми Коннорса и вышел в полуфинал. Также свой путь на Итоговом турнире продолжит австралиец Алекс де Минаур (1). Музетти и американец Тэйлор Фритц (по 1 очку) выбыли.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 6:1

8

  • инок

    Игру не смотрел, но Карлос одержал третью победу на итоговом турнире и вышел в полуфинал - год заканчивает первой ракеткой мира. Удачный сезон для него.

    14.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, можно и пострадать.

    14.11.2025

  • _Mike N_

    а как там Даня Медведев ?

    14.11.2025

  • Кот-матрос

    Дим, сам же писал намедни, что денежка тоже имеет значение.

    14.11.2025

  • rusfеd 2.0

    2025 год завершит первой ракеткой мира - более чем заслуженно

    14.11.2025

  • hant64

    Выход из группы - уже достижение. Поэтому Алекс должен быть рад такой удаче, к чему он, несомненно, приложил руку.

    14.11.2025

  • hant64

    Отличный первый сет. Во втором было понятно, что Музетти вряд ли потянет, что и произошло. У Алькараса который уже матч количество невынужденных многовато для него. И да, было очень любопытно послушать комментарии Весниной вместе с внимание... Федей Смоловым. Услышал, что теннис он осваивает, конечно, пока белых пятен у него хватает, но я ожидал бОльшего дилетантизма от него, если честно. Молодец, Фёдор.

    14.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Чуда не случилось. Испанец размялся перед полуфиналом, а Музетти доказал Минаеву, что он - последний в группе. Австралиец между дождевых струек просочился в полуфинал. Зачем ему порка, спросите вы? Он - спортсмен и пытается использовать свою попытку. Шансов примерно столько же, сколько у Музетти, но это не означает, что надо заранее сдаваться.

    14.11.2025

    Теннис
    Карлос Алькарас
