Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP

14 ноября, 00:05
Испанец Карлос Алькарас победил итальянца Лоренцо Музетти в матче на Итоговом турнире ATP — 6:4, 6:1.
Игра длилась 1 час 23 минуты. Первая ракетка мира сделал за игру 2 эйса и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. У 9-й ракетки мира 3 эйса.
Алькарас (3 очка) одержал третью победу в группе Джимми Коннорса и вышел в полуфинал. Также свой путь на Итоговом турнире продолжит австралиец Алекс де Минаур (1). Музетти и американец Тэйлор Фритц (по 1 очку) выбыли.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Джимми Коннорса
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 9) — 6:4, 6:1
Игру не смотрел, но Карлос одержал третью победу на итоговом турнире и вышел в полуфинал - год заканчивает первой ракеткой мира. Удачный сезон для него.
14.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Да, можно и пострадать.
14.11.2025
_Mike N_
а как там Даня Медведев ?
14.11.2025
Кот-матрос
Дим, сам же писал намедни, что денежка тоже имеет значение.
14.11.2025
rusfеd 2.0
2025 год завершит первой ракеткой мира - более чем заслуженно
14.11.2025
hant64
Выход из группы - уже достижение. Поэтому Алекс должен быть рад такой удаче, к чему он, несомненно, приложил руку.
14.11.2025
hant64
Отличный первый сет. Во втором было понятно, что Музетти вряд ли потянет, что и произошло. У Алькараса который уже матч количество невынужденных многовато для него. И да, было очень любопытно послушать комментарии Весниной вместе с внимание... Федей Смоловым. Услышал, что теннис он осваивает, конечно, пока белых пятен у него хватает, но я ожидал бОльшего дилетантизма от него, если честно. Молодец, Фёдор.
14.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Чуда не случилось. Испанец размялся перед полуфиналом, а Музетти доказал Минаеву, что он - последний в группе. Австралиец между дождевых струек просочился в полуфинал. Зачем ему порка, спросите вы? Он - спортсмен и пытается использовать свою попытку. Шансов примерно столько же, сколько у Музетти, но это не означает, что надо заранее сдаваться.
14.11.2025