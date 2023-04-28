Алькарас — о победе над Руусувуори: «Было очень тяжело. Он был лучше до счета 3:3 во втором сете»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал победу над финном Эмилем Руусувуори во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

«Это было очень тяжело. Я думал, что вот-вот проиграю. Один из брейк-пойнтов, который он имел при счете 2:3 во втором сете, был для него как матч-пойнт. Я был очень рад, что смог спасти этот гейм и вернуться. Эмиль играл невероятно, но я очень, очень рад, что справился с этим.

Мне было трудно привыкнуть к условиям. Здесь такая большая высота над уровнем моря, мяч сильно отскакивает. Я не хочу оправдываться. Эмиль был лучше меня до счета 3:3 во втором сете. Он бил по мячу без ошибок, подавал хорошо, с большим ритмом, а я не мог следовать его ритму. Мне было трудно не отставать от него», — приводит слова Алькараса сайт ATP.

В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с болгарином Григором Димитровым.