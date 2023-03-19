0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:39

Алькарас высказался о том, что станет первой ракеткой, если победит Медведева в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что станет первой ракеткой мира, если выиграет в Индиан-Уэллсе. Он в финале сыграет с Даниилом Медведевым.

«Я знаю, что если выиграю, то стану первой ракеткой мира. Постараюсь думать не об этом, а о том, что должен сделать. Завтра меня ждет действительно тактический матч, будет очень тяжело. Скажем так, я должен все сделать идеально. Это все мои мысли о завтрашнем матче. Но, конечно, было бы здорово победить (улыбается)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Матч между Медведевым и Алькарасом пройдет в ночь на 20 марта. Начало — не ранее 02.00 мск.

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Обсудить
Читайте также
Мокрая Валиева, блондинка Загитова и футбол на льду. Лучшие фото турнира шоу-программ
Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»
Захарова заявила об отсутствии жалости у США к русским и украинцам
Маск предрек Трампу победу на выборах в 2024 году в случае задержания
Число жертв землетрясений в Турции превысило 49 тыс. человек
СМИ предрекли раскол НАТО из-за нехватки боеприпасов для Украины
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Медведев о матче с Алькарасом: «Карлос потрясающий. Приятно смотреть на его форхенд»
Селиваненко предположил, каким будет финал между Медведевым и Алькарасом на турнире в Индиан-Уэллсе
Кафельников: «Медведев заслуженно побеждает в своих матчах»
Чесноков: «От чистого сердца хочу, чтобы Медведев выиграл турнир в Индиан-Уэллсе»
Веснина считает, что Алькарас может остановить Медведева
Чесноков назвал трех теннисистов, которые удивляют его потрясающей игрой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев о матче с Алькарасом: «Карлос потрясающий. Приятно смотреть на его форхенд»