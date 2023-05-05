КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 20:23

Алькарас: «Я буду наслаждаться финалом Мадрида и постараюсь сделать счастливой всю Испанию»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде.

«Для меня это очень много значит — снова играть в финале здесь, в Мадриде. Это особенное место для меня, и у меня остались прекрасные воспоминания с тех пор, как я приехал сюда играть [в возрасте до 12 лет]. Конечно, прошлый год был потрясающим. 20 лет — это нечто особенное, поэтому я буду наслаждаться финалом здесь и, конечно, постараюсь сделать счастливой всю Испанию.

Я не думаю о давлении здесь, я просто думаю о том, чтобы играть хорошо, добиваться хороших результатов. Это действительно особенное место для меня, я наслаждаюсь каждой секундой здесь», — приводит слова Алькараса ATP.

В полуфинале 20-летний спортсмен, в день своего дня рождения, обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:4, 6:3. 

В финале Алькарас встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Аслан Карацев (Россия).

Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Чемпионский салют, празднование до утра и трагедия в перестрелке: Неаполь встретил чемпионство
США и их союзники снова атакуют МОК. Им не нравятся критерии допуска россиян
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
Селиваненко — о поражении Хачанова: «Карен показал очень качественный теннис, но этого не хватило в игре с Алькарасом»
Хачанов создал Алькарасу большие проблемы. Но Карлос слишком хорош в Мадриде
Медведев и Рублев пострадали от своих. В Мадриде лидеры нашего тенниса не справились с россиянами
Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Новак Джокович сможет сыграть на US Open-2023
Хачанов и Рублев сыграют первым запуском, Медведев и Карацев — вторым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бублик проиграл 241-й ракетке мира Майо и не смог выйти в полуфинал «Челленджера» во Франции