Алькарас: «Я буду наслаждаться финалом Мадрида и постараюсь сделать счастливой всю Испанию»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде.

«Для меня это очень много значит — снова играть в финале здесь, в Мадриде. Это особенное место для меня, и у меня остались прекрасные воспоминания с тех пор, как я приехал сюда играть [в возрасте до 12 лет]. Конечно, прошлый год был потрясающим. 20 лет — это нечто особенное, поэтому я буду наслаждаться финалом здесь и, конечно, постараюсь сделать счастливой всю Испанию.

Я не думаю о давлении здесь, я просто думаю о том, чтобы играть хорошо, добиваться хороших результатов. Это действительно особенное место для меня, я наслаждаюсь каждой секундой здесь», — приводит слова Алькараса ATP.

В полуфинале 20-летний спортсмен, в день своего дня рождения, обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:4, 6:3.

В финале Алькарас встретится с победителем матча Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Аслан Карацев (Россия).