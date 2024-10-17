Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с соотечественником Рафаэлем Надалем в полуфинале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в четверг, 17 октября. Начало — после 21.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию матча Алькарас — Надаль можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

21-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 38-летний Надаль занимает 153-е место в рейтинге ATP.

Выставочный турнир «Шлем шести королей» стартовал 16 октября и завершится 19 октября.

Карлос на старте соревнований в Эр-Рияде победил датчанина Хольгера Руне в двух сетах со счетом 6:4, 6:2.