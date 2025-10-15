15 октября, 23:48
Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопрос о восстановлении после травмы лодыжки.
В конце сентября 22-летний испанец из-за повреждения снялся с «мастерса» в Шанхае.
«С лодыжкой все в порядке, она восстанавливается в пределах нормы. Это было растяжение второй степени. Без длительного отдыха восстановление всегда занимает больше времени. Возможно, я все еще играю не с дискомфортом, но с небольшими сомнениями. Чтобы избавиться от этого, нужно время», — цитирует Алькараса Marca.
16 октября Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.