15 октября, 23:48

Алькарас — о травме: «Лодыжка в порядке, но все еще играю с небольшими сомнениями»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Первая ракетка мира Карлос Алькарас ответил на вопрос о восстановлении после травмы лодыжки.

В конце сентября 22-летний испанец из-за повреждения снялся с «мастерса» в Шанхае.

«С лодыжкой все в порядке, она восстанавливается в пределах нормы. Это было растяжение второй степени. Без длительного отдыха восстановление всегда занимает больше времени. Возможно, я все еще играю не с дискомфортом, но с небольшими сомнениями. Чтобы избавиться от этого, нужно время», — цитирует Алькараса Marca.

16 октября Алькарас сыграет с американцем Тэйлором Фритцем в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей» в Саудовской Аравии.

Теннис
Карлос Алькарас
