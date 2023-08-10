Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о встрече с победительницей пяти турниров «Большого шлема» Марией Шараповой в Торонто.

«Я смотрел много ее матчей. Она была великолепной теннисисткой. Возможно, она была одной из лучших теннисисток в мире. И я был в шоке, потому что не ожидал, что она окажется здесь, в Торонто. Она первой вошла в лифт, и я подумал: «Это Мария или нет?» Понимаете, о чем я? Но было здорово с ней встретиться и узнать, что у нее все хорошо. И было очень приятно немного с ней пообщаться», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Ранее 20-летний испанец вышел в третий круг «Мастерса» в Торонто и сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.

На данный момент на счету Алькараса две победы на турнирах «Большого шлема» и 12 титулов ATP. Он является самым молодым лидером мирового рейтинга в истории среди мужчин.

36-летняя Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» и 36 раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде. Также экс-первая ракетка мира обладает так называемым «карьерным шлемом», то есть выиграла все ТБШ, но в разные годы.