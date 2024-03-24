Алькарас обыграл Карбальеса Баэну и вышел в третий круг турнира в Майами

24 марта, 04:27
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в третий круг турнира ATP в Майами (США).
Во втором круге спортсмен обыграл своего соотечественника Роберто Карбальеса Баэну — 6:2, 6:1.
Соперником Алькараса в третьем круге станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция) — Джордан Томпсон (Австралия, 33).
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Роберто Карбальес Баэна — 6:2, 6:1