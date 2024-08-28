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Сегодня, 07:27

Карлос Алькарас сравнил себя со звездой НБА: «Я пытаюсь повторить его движения»

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Четырехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас рассказал, в чем он похож на олимпийского чемпиона по баскетболу Стефена Карри.

«Я видел вживую, как Стефен Карри играет на баскетбольной площадке. Я пытаюсь повторить его движения, но это действительно сложно. Думаю, мы оба стремимся к одному и тому же — сделать игру более захватывающей и эмоциональной», — приводит слова Алькараса ESPN.

Ранее 21-летний Алькарас одержал победу в первом круге Открытого чемпионата США. Испанец оказался сильнее австралийца Ли Ту — 6:2, 4:6, 6:3, 6:1. Его следующим соперником станет голландец Ботик ван де Зандсхулп.

Теннис
Карлос Алькарас
Стефен Карри
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