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Сегодня, 19:28

Алькарас сыграет с Димитровым в третьем круге турнира в Мадриде

Руслан Минаев
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Испанец Карлос Алькарас обыграл финна Эмиля Рууусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 18 минут.

В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 2:6, 6:4, 6:2

Борна Чорич (Хорватия, 17) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:3, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
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