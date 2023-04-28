Алькарас сыграет с Димитровым в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 19:28
Испанец Карлос Алькарас обыграл финна Эмиля Рууусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 18 минут.
В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 2:6, 6:4, 6:2
Борна Чорич (Хорватия, 17) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:3, 6:3