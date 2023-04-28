Алькарас сыграет с Димитровым в третьем круге турнира в Мадриде

Испанец Карлос Алькарас обыграл финна Эмиля Рууусувуори во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде — 2:6, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 18 минут. В третьем круге вторая ракетка мира сыграет с болгарином Григором Димитровым. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 1) — Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 2:6, 6:4, 6:2 Борна Чорич (Хорватия, 17) — Юго Гастон (Франция, WC) — 6:3, 6:3