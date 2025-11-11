Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире

Испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах победил американца Тэйлора Фритца в матче группового этапа Итогового турнира АТР — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3. Встреча длилась 2 часа 50 минут. Алькарас 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Фритца 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9. Алькарас выиграл второй матч подряд на групповом этапе Итогового турнира. На старте соревнований испанец одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром. Фритц в первой встрече нанес поражение итальянцу Лоренцо Музетти. Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Джимми Коннорса Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

Кот-матрос А как же всякие Хуаны? 12.11.2025

Sam17 С памятью у меня пока все в порядке. Вы моё первое сообщение читали? Речь шла о матче Бублика с Фритцем. Полагал, что по контексту понятно, что я имел в виду. 12.11.2025

Nick Синнер любого вынесет, с допингом 11.11.2025

Skorz. Я имел ввиду , что по уровню игры и надежности , испанец 1-2 ракетка в мире и при всем уважении , врядли от Фритца ждали такой "несговорчивости "))) От себя по-чесноку ...трудности испаецу ожидал , а вот заруба и оказалась нежданчиком . 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Фритц стремится в топ-3. Старается доказать. Какой уж тут нежданчик. Заруба намечалась, она и состоялась. Не факт, что не продолжится даже на этом турнире. 11.11.2025

Skorz. Этакий нежданчик от Фритца болельщикам , а для Алькараса , тем более. Не часто , но бывает , когда и идет , и летит , и бежится ...а результат не пришел . Настрой , решает очень многое , но не все и не всегда . 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Синнер Париж взял. Конец года для обоих. Отпуск чувствуют и играть уже наелись. Тут спортивная злость - кто из нас лучший даже во время усталости ментальной (диалог слышен: "Я тебя сделаю - Давай, задолбаешься надрываться"). 11.11.2025

Nick280881 "Карлос на себя был не похож", поэтому "вспомнился недавний матч с Бубликом", с которым он правда ни разу не играл. Ну да, память она такая, чего не вспомнишь... 11.11.2025

Nick280881 Осталось обыграть Музетти и дело в шляпе, то бишь титул первой ракетки мира по итогам года. На счет победы во всем турнире, сильно сомневаюсь. Тяжеловато выглядит Карлос после US Open. Поздняя осень не его время, а игра в зале не его стихия. Будет непросто и с Синнером, да и со Зверевым скорее всего. Саша вообще для него тяжелый соперник, 6:6 в личке. Рад буду ошибится, ибо его игра и личность вызывает куда больше интереса, чем безликий итальянский робот. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Никогда не принижаю спортсменов - они выворачивают себе здоровье ради карьеры, в которую включается также реноме и достаток. Прости, если морализаторством прозвучало (про Карлитоса). 11.11.2025

Кот-матрос Ух ты! Здорово ты меня. А про то Я, что видя его логотип на сумке, большинство и возомнили не зная что, да и комми стараются. А вот Алька он мне тогда, когда он против Даньки играет... ну, ты думаю поймёшь и улыбнёшься. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Про травму Оже ничего официально не слышно. Не значит, что ее нет. 11.11.2025

hant64 У Альясима что-то с левой ногой случилось в конце первого сета. И во втором он уже не мог полноценно играть. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Любой молодой испанец - "-ос" до 25 лет. Не панибратство ни разу. Не "шей мне дело", которого нет. Я ведь не называю его "Алькой". В нашем общении буду называть его Алькарасом. 11.11.2025

Кот-матрос Дело в том, что Феликс сам себя закапывает в решающий момент, но играл он можно сказать здорово. Но это его максимум, не чемпионский характер. 11.11.2025

hant64 Алькарас сам говорит, что обращение к нему Карлос не нравится, ему Карлитос больше заходит. 11.11.2025

hant64 Синнер ночью тоже не особо блистал, я смотрел его матч с ФОА. Так что они оба с Карлитосом не совсем в порядке. 11.11.2025

Кот-матрос Как же задолбал этот панибратский "Карлитос".:persevere: Дима, хоть бы ты... 11.11.2025

Черемисин57 Браво, Алькарас! Фритца хватило на первый сет, его американская пушка работала безотказно!! Но более молодой и подвижный испанец перебегал Фритца во втором сете и вырвал победу в нём!!! Ну, а в третьем уложил Фритца на лопатки! Классика розыгрыша матча от первой ракетки мира!! 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я - про последние его поражения против Карлитоса. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Посмотрим. Я думаю, что с Музетти он сыграет на победу (денежков мало не бывает!). Полуфинал - водораздел Итогового: проиграл - чмошник, выиграл - молодец, в финал вышел. 11.11.2025

Кот-матрос В 3-м матче отдохнёт, а в полуфинале должен показать себя, но не более. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев У итальянца - узелок на платке.)) Интересно будет посмотреть на их перепалку, если она случится. 11.11.2025

Кот-матрос Алькарас не в лучшей форме, много невынужденных. Если доведётся с Синнером, тот его вынесет. 11.11.2025

Sam17 Да я шучу, конечно.) Но поначалу сегодня Карлос на себя был не похож. Поэтому сразу вспомнился недавний матч с Бубликом. 11.11.2025

инок Браво ненатуральному блондину Карлосу! Отлично перевернул матч, а Фритца хватило на сет - потом привычно сдулся.. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Париж - знаковый турнир, но, возможно, Фритца подвела акклиматизация. Впрочем, я за тот матч - не в теме. Соломки американцу не подкладываю. Да и на Итоговом за каждую победу призовые - как за итоговую победу на 500-ке, наверное. 11.11.2025

Дмитрий Ушкачев Неожиданный легкий тай для Фритца в первом сете обернулся недопущением до него от Карлитоса во втором. В решающем концентрация испанца не подвела: взял чужую подачу и придушил матч. Американцу - зачет: испанца он не боится, старается играть с ним на равных (все-таки - Босс, логотип обязывает!), есть сет в запасе перед последней игрой в группе. Карлитос бодрым шагом - в полуфинал. 11.11.2025

Sam17 А Саша Бублик на недавнем мастерсе в Париже куда легче выиграл у Фритца.) 11.11.2025