11 ноября, 19:00

Алькарас за три часа обыграл Фритца на Итоговом турнире

Алина Савинова
Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас в трех сетах победил американца Тэйлора Фритца в матче группового этапа Итогового турнира АТР — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3.

Встреча длилась 2 часа 50 минут. Алькарас 9 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Фритца 14 эйсов, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 9.

Алькарас выиграл второй матч подряд на групповом этапе Итогового турнира. На старте соревнований испанец одержал победу над австралийцем Алексом Де Минауром. Фритц в первой встрече нанес поражение итальянцу Лоренцо Музетти.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Джимми Коннорса

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Тэйлор Фритц (США, 6) — 6:7 (2:7), 7:5, 6:3

40

  • Кот-матрос

    А как же всякие Хуаны?

    12.11.2025

  • Sam17

    С памятью у меня пока все в порядке. Вы моё первое сообщение читали? Речь шла о матче Бублика с Фритцем. Полагал, что по контексту понятно, что я имел в виду.

    12.11.2025

  • Nick

    Синнер любого вынесет, с допингом

    11.11.2025

  • Skorz.

    Я имел ввиду , что по уровню игры и надежности , испанец 1-2 ракетка в мире и при всем уважении , врядли от Фритца ждали такой "несговорчивости "))) От себя по-чесноку ...трудности испаецу ожидал , а вот заруба и оказалась нежданчиком .

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Фритц стремится в топ-3. Старается доказать. Какой уж тут нежданчик. Заруба намечалась, она и состоялась. Не факт, что не продолжится даже на этом турнире.

    11.11.2025

  • Skorz.

    Этакий нежданчик от Фритца болельщикам , а для Алькараса , тем более. Не часто , но бывает , когда и идет , и летит , и бежится ...а результат не пришел . Настрой , решает очень многое , но не все и не всегда .

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Люблю это дело, согласен.

    11.11.2025

  • hant64

    Ну ты фантазёр)). Хотя, скорее всего, примерно так и есть.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Синнер Париж взял. Конец года для обоих. Отпуск чувствуют и играть уже наелись. Тут спортивная злость - кто из нас лучший даже во время усталости ментальной (диалог слышен: "Я тебя сделаю - Давай, задолбаешься надрываться").

    11.11.2025

  • Nick280881

    "Карлос на себя был не похож", поэтому "вспомнился недавний матч с Бубликом", с которым он правда ни разу не играл. Ну да, память она такая, чего не вспомнишь...

    11.11.2025

  • Nick280881

    Осталось обыграть Музетти и дело в шляпе, то бишь титул первой ракетки мира по итогам года. На счет победы во всем турнире, сильно сомневаюсь. Тяжеловато выглядит Карлос после US Open. Поздняя осень не его время, а игра в зале не его стихия. Будет непросто и с Синнером, да и со Зверевым скорее всего. Саша вообще для него тяжелый соперник, 6:6 в личке. Рад буду ошибится, ибо его игра и личность вызывает куда больше интереса, чем безликий итальянский робот.

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Я просто не плачу, есть у меня другие интересы.:wink:

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Ты еще крепкий моряк, Розенбом!" :smile:

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Другим не надо, мне можно, я старик.:grin:

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Никогда не принижаю спортсменов - они выворачивают себе здоровье ради карьеры, в которую включается также реноме и достаток. Прости, если морализаторством прозвучало (про Карлитоса).

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Так тем более ему это в плюс, что он хорошо сыграл.

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Ух ты! Здорово ты меня. А про то Я, что видя его логотип на сумке, большинство и возомнили не зная что, да и комми стараются. А вот Алька он мне тогда, когда он против Даньки играет... ну, ты думаю поймёшь и улыбнёшься.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Про травму Оже ничего официально не слышно. Не значит, что ее нет.

    11.11.2025

  • hant64

    У Альясима что-то с левой ногой случилось в конце первого сета. И во втором он уже не мог полноценно играть.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Любой молодой испанец - "-ос" до 25 лет. Не панибратство ни разу. Не "шей мне дело", которого нет. Я ведь не называю его "Алькой". В нашем общении буду называть его Алькарасом.

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Дело в том, что Феликс сам себя закапывает в решающий момент, но играл он можно сказать здорово. Но это его максимум, не чемпионский характер.

    11.11.2025

  • hant64

    Алькарас сам говорит, что обращение к нему Карлос не нравится, ему Карлитос больше заходит.

    11.11.2025

  • hant64

    Синнер ночью тоже не особо блистал, я смотрел его матч с ФОА. Так что они оба с Карлитосом не совсем в порядке.

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Как же задолбал этот панибратский "Карлитос".:persevere: Дима, хоть бы ты...

    11.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Алькарас! Фритца хватило на первый сет, его американская пушка работала безотказно!! Но более молодой и подвижный испанец перебегал Фритца во втором сете и вырвал победу в нём!!! Ну, а в третьем уложил Фритца на лопатки! Классика розыгрыша матча от первой ракетки мира!!

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Я - про последние его поражения против Карлитоса.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Посмотрим. Я думаю, что с Музетти он сыграет на победу (денежков мало не бывает!). Полуфинал - водораздел Итогового: проиграл - чмошник, выиграл - молодец, в финал вышел.

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Какой там узелок? Альпы рядом, дом родной.:smirk:

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    В 3-м матче отдохнёт, а в полуфинале должен показать себя, но не более.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    У итальянца - узелок на платке.)) Интересно будет посмотреть на их перепалку, если она случится.

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Хорошо, что - не бритый)

    11.11.2025

  • Кот-матрос

    Алькарас не в лучшей форме, много невынужденных. Если доведётся с Синнером, тот его вынесет.

    11.11.2025

  • Sam17

    Да я шучу, конечно.) Но поначалу сегодня Карлос на себя был не похож. Поэтому сразу вспомнился недавний матч с Бубликом.

    11.11.2025

  • инок

    Браво ненатуральному блондину Карлосу! Отлично перевернул матч, а Фритца хватило на сет - потом привычно сдулся..

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Париж - знаковый турнир, но, возможно, Фритца подвела акклиматизация. Впрочем, я за тот матч - не в теме. Соломки американцу не подкладываю. Да и на Итоговом за каждую победу призовые - как за итоговую победу на 500-ке, наверное.

    11.11.2025

  • рustot

    Карась мощный!!

    11.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Неожиданный легкий тай для Фритца в первом сете обернулся недопущением до него от Карлитоса во втором. В решающем концентрация испанца не подвела: взял чужую подачу и придушил матч. Американцу - зачет: испанца он не боится, старается играть с ним на равных (все-таки - Босс, логотип обязывает!), есть сет в запасе перед последней игрой в группе. Карлитос бодрым шагом - в полуфинал.

    11.11.2025

  • Sam17

    А Саша Бублик на недавнем мастерсе в Париже куда легче выиграл у Фритца.)

    11.11.2025

  • инок

    Карлоса поздравляю с победой! Он молодец. Переборол Фритца!

    11.11.2025

