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Сегодня, 20:30

Титулы Карлоса Алькараса на турнирах АТР и «Большого шлема»

Карлос Алькарас выиграл «Ролан Гаррос» 2024
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас — третья ракетка мира. В сентябре 2022 года он возглавил мировой рейтинг, став самым молодым лидером в истории среди мужчин.

Бывшая первая ракетка мира — победитель 13 турниров ATP в одиночном разряде.

На его счету три победы на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. В 2022 году Алькарас победил на US Open, где в решающем матче обыграл в четырех сетах норвежца Каспера Рууда — 6:4, 2:6, 7:6, 6:3. В 2023-м он взял титул на Уимблдонском турнире. В финале победил в пяти партиях Новака Джоковича — 1:6, 7:8 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. В 2024-м Карлос победил на «Ролан Гаррос», в финале испанец был сильнее Александр Зверева —6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Теннис
Карлос Алькарас
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