Карлос Алькарас сыграет с Томашем Махачом в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае

Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с чехом Томашем Махачом в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Шанхае 10 октября. Начало — после 13.30 по московскому времени.

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21-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 23-летний Махач занимает 33-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались один раз — месяц назад в рамках Кубка Дэвиса. В третьем сете при счете 7:6 (7:3), 1:6 чешский теннисист снялся с матча.

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