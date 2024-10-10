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Сегодня, 12:00

Карлос Алькарас — Томаш Махач: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Карлос Алькарас сыграет с Томашем Махачом в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанский теннисист Карлос Алькарас сыграет с чехом Томашем Махачом в четвертьфинале турнира серии «мастерс» в Шанхае 10 октября. Начало — после 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Алькарас — Махач с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

21-летний Алькарас — вторая ракетка мира. 23-летний Махач занимает 33-е место в рейтинге ATP.

В истории очных противостояний соперники встречались один раз — месяц назад в рамках Кубка Дэвиса. В третьем сете при счете 7:6 (7:3), 1:6 чешский теннисист снялся с матча.

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Теннис
Карлос Алькарас

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