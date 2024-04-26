Алькарас победил Шевченко и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Испанец Карлос Алькарас победил представляющего Казахстан Александра Шевченко во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:2, 6:1. Матч длился 1 час 10 минут. Алькарас за игру реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Шевченко реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. В третьем круге Алькарас сыграет с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом. Поляк Хуберт Хуркач победил британца Джека Дрейпера — 6:1, 7:5. В третьем круге его соперником станет Даниэль Альтмайер (Германия). Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:2, 6:1 Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:1, 7:5