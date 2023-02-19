Карлос Алькарас выиграл теннисный турнир в Буэнос-Айресе

Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

В финале он в двух сетах победил представителя Великобритании Кэмерона Норри — 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Для 19-летнего испанца этот титул стал 7-м в карьере на уровне ATP и «Большого шлема».

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 626 595 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 2) — 6:3, 7:5