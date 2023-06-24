Алькарас: «Чувствую, будто играю на траве уже лет 10»

Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своем выходе в финал травяного турнира в Лондоне.

«Сейчас чувствую, будто играю на траве уже лет 10 — это что-то невероятное для меня. Не ожидал, что смогу так быстро адаптировать свою игру к этому покрытию и очень доволен. Отлично играю и прекрасно себя чувствую. Очень рад играть здесь. С первого матча я чувствую любовь болельщиков. Без них, без той энергии, которой они меня питают, выиграть такие матчи невозможно», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.

В финале турнира испанец сыграет против австралийского теннисиста Алекса де Минора.