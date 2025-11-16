Видео
Сегодня, 13:00

Карлос Алькарас — Янник Синнер: финал Итогового турнира ATP

Алькарас и Синнер сыграют в финале Итогового турнира ATP 2025 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас и Янник Синнер.
Фото Reuters

Испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер сыграют в финале Итогового турнира ATP 2025 в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Карлос Алькарас — Янник Синнер: трансляция матча Итогового турнира ATP в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

22-летний Алькарас — первая ракетка мира. 24-летний Синнер занимает второе место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP 2025 стартовал в Турине (Италия) 9 ноября и завершится финалом 16 ноября. Янник Синнер — действующий чемпион ATP Final.

1

  • Серж

    Многие предполагали, что после "великой тройки" будет затишье в АТП,но как раз подоспели Синнер и Алькарас, если не подкачает здоровье обоих, на долгие годы битва,интрига и наше внимаие.

    16.11.2025

    Теннис
    Карлос Алькарас
    Янник Синнер
