Алькарас и Синнер сыграют в финале Итогового турнира ATP 2025 16 ноября

Испанский теннисист Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер сыграют в финале Итогового турнира ATP 2025 в воскресенье, 16 ноября. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Карлос Алькарас — Янник Синнер: трансляция матча Итогового турнира ATP в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

22-летний Алькарас — первая ракетка мира. 24-летний Синнер занимает второе место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP 2025 стартовал в Турине (Италия) 9 ноября и завершится финалом 16 ноября. Янник Синнер — действующий чемпион ATP Final.