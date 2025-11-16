Синнер победил Алькараса в финале Итогового турнира АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер стал победителем Итогового турнира АТР-2025 в Турине. В финале вторая ракетка мира обыграл лидера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса — 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Итальянец 8 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 2 заработанных. На счету испанца 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3. 24-летний Синнер второй сезон подряд выиграл Итоговый турнир — в финале 2024 года он победил американца Тэйлора Фритца. Теперь на счету итальянского теннисиста 24 титула на уровне АТР в одиночном разряде. 22-летний Алькарас также является победителем 24 турниров ATP. Он впервые в карьере играл в финале Итогового чемпионата. Синнер второй раз подряд выиграл домашний Итоговый турнир. Алькарас дал бой, но не взял ни сета Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Финал Янник Синнер (Италия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 7:5

678ugu Видишь, уже не можешь жить в ногу со временем. Это все психическое раздвоение. Лечишься недостаточно в своем возрасте. И чушь снова про допинг пишешь. Вместо того, чтобы просто порадоваться за нашего итальянского мальчика. Странный ты дедушка, Олег. Юрист одним словом. Надеюсь, что внуков у тебя нет и ты на них дурно не влияешь. 17.11.2025

Из Алматы Это здесь. А вот в коньках на 500 м в ближайшие годы у мужчин намечается неплохая заруба, если у них обойдётся со здоровьем, ттт (и, кстати, только что на этапе в СЛС у женщин голландка Фемке Кок победила с крутым WR 36,09, побив рекорд 12-летней давности 36,36 кореянки Ли Сан Хва). В своё время Кулижников установил WR 33.616, который, думалось, что долго не будет побит... Но сейчас на это претендуют, как минимум, сразу трое. У Стоулза в активе результат 33,69. А в СЛС "выстрелил" 22-хлетний казахстанец Евгений Кошкин; 33,67! У него лучший разбег на 100 м в мире - 9,38. А вот круг пока слабоват - 24,19. То есть стоит сбросить всего лишь "десятку", и вполне светит WR... Плюс отличился 30-летний кореец Юн Хо Ким - 33,79. И, конечно, тот, кто, похоже, скоро побьёт рекорд Павла - 21-летний голландец Еннинг де Бо. Его результат - 33,63. В забеге был разгон 9,62. Потенциальный WR (его или Кошкина) будет в районе 9,50-9,55... И вообще, в двух забегах из 34 секунд «выбежали» сразу 9! 17.11.2025

oleg.bob Синнер- сила! А Алькарас- не совсем в форме! 17.11.2025

Saiga-спринтер Игнашка, ты от понимания и малости в спорте весьма далёк. Мнить себя якобы "знакоком" и знать хоть что то в спорте - то далеко не одно и тоже. 17.11.2025

Viktor Freond Если тур будет таким же, то могут догнать.... 17.11.2025

Viktor Freond Там еще был двойной удар у Синнера на брейк-пойнте, судья не заметил 17.11.2025

Viktor Freond С таким туром не поделишь. Есть эти оба и все остальные нули. Эти могут проигрывать только когда не в форме больше относится к Алькарасу, Синнер когда за допинг отдыхает... ну или когда турнир не так важен и больше как подготовка-тренировка. 17.11.2025

Dexterous Оба первые ракетки. Нереальный уровень и стабильность. Роботизм побеждает креативность. Все равно Новака не догонят. 17.11.2025

Nick280881 "Очень жаль, что теннис проиграл, а допинг выиграл. Больше говорить нечего." Да ты ж не из-за тенниса расстроился. А из-за того, что лох полный. То Синнер у него не в форме, то Алькарас после полуфиналов фаворитом стал. 17.11.2025

Футболист Сапогов Джит, что ты прешь?))) Ну не смеши народ. Какое подавляющее меньшинство?? Давай посмотрим на кэфы БК и станет все ясно. Конторы давали примерно одинаково, даже немного Синнер фаворит. Вот в одной из контор было на Синнера 1,8 на Карлито 2. Подавляющее меньшинство)))) Ты просто смешон)) 17.11.2025

kolos249 А на допинг Свиннера проверяли? Он по любому под веществами играл, по другому не умеет... 17.11.2025

КИРИЛСОН Хорошая мазь... 17.11.2025

vit 72 Какой бред. 16.11.2025

fell62 тоже массаж ануса делаешь с клебозолом ? Даже не удивляюсь , если у тебя ширинка сзади ))) 16.11.2025

hant64 Я уже три дня назад писал, что Смолов меня немного удивил в качестве теннисного комментатора- в плане, ожидал от него бОльшего дилетантизма. Но он немало разбирается в теннисе. Сечёт не всё, но многое. 16.11.2025

hant64 Да никто не говорил, посмотрел на сайте, где трансляции идут, расписание. И увидел 22.30. Но уже после того, как пропустил игру, посмотрел, что я увидел - это был вчерашний матч Алькарас - Оже -Альяссим. Вот так, внимательность подвела. 16.11.2025

Пан Юзеф Мир жесток. Мы только жертвы. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Картина маслом... К чему такой натурализм для микера? Он явно знаком с Full Metal Jacket. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Возможно. Предвзят. Послушаю. Выскажусь. 16.11.2025

Пан Юзеф И моя личная мудрость. Даже Кашпировский не додумался соединить два страдающих одиноких сердца. А я додумался. 16.11.2025

Djin Ignatov Приятно что побеждает тот , за кого ты болеешь и знаешь что он тебя не подведет и ПОБЕДИТ !!! Об этом знали практиченски ВСЕ грамотные люди - а их подавляющее меньшинство -,поэтому и СТАВКИ были на победу Янника !! Многим это не нравится - но ЗНАТЬ СПОРТ и ЗНАТЬ его ИГРОКОВ и КТО победит - дано не каждому ! Я рад что я среди них ! Но эти знания даются большим трудом и большими познаниями в МИРОВОМ спорте ! Ходить ,пить , курить и знать Спорт я научился - Одновременно ! 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Селекция правит миром)) 16.11.2025

Пан Юзеф Это временно. Откроем снова. Дети должны знать, какими они НЕ должны быть. 16.11.2025

Кот-матрос Соглашусь, как-то неожиданно стал простые мячи в сетку, да без башки начал к сетке бегать. 16.11.2025

Пан Юзеф Гмон Гмоныч - лучший! Я его с Ангелиной Мельниковой познакомлю. Союз лучших. И не важно, что она старше. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев "А Марфутка-то квашня-квашнёй!" Неправда. Ты предвзят Шараповой, Хингис, Хантуховой и Курниковой. Они внушили тебе этот штамп красоты. А у красоты нет критериев. 16.11.2025

Иван Л. Жаль закрытая.... школа)) 16.11.2025

Кот-матрос Не по делу наехал. 16.11.2025

Пан Юзеф Смерть прекрасна. Ты, бро, не видел смерть. Труп без рук, без ног... С кишками наружу. Кровища повсюду... Сперва блюешь. Потом... Круто. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Я намекаю на союз Плющенко и Рудковской. Их сын - чемпион. 16.11.2025

Кот-матрос Ничего интересного. 16.11.2025

rusfеd 2.0 поднатаскается тут - а там и запросто ) 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Может - на Евроспорт? 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Остальные теннис смотрели, Федор - он такой один. По формуле Кокорина. Как глухарь весной на току: курлы-курлы, курлы-курлы... 16.11.2025

емен Скорее Карлос проиграл, по мне так он был более интересен, но уж слишком много ошибок и не подготовленных выходов к сетке . 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Кто тебе сказал, что финал в 22? Это - окончание заполночь. В воскресенье. Люди завтра работать спросонья должны, что ли? 16.11.2025

miker65 Так она страшна как смерть. Да и Синнер - не идиот. 16.11.2025

Кот-матрос Нет конечно, я про манеру комментировать. Я его прсто заслушался, когда он с Весниной разбирал игру, причём довольно толково. 16.11.2025

Пан Юзеф Нигра Хуйберт нам не брат. Простите за расизЬм. 16.11.2025

Пан Юзеф На что вы намекаете?! 16.11.2025

Пан Юзеф "Дом-2" - лучшая Российская общеобразовательная передача. 16.11.2025

miker65 Это пан Хуберт. Один такой пан на всю Польшу! 16.11.2025

Черемисин57 В финале итогового турнира у мужчин играли два лучших теннисиста мира! Победил в матче- сильнейший из них!! Браво, Синнер!!! 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Любовь зла... 16.11.2025

hant64 А я никого не слушал. И не смотрел:rage: 16.11.2025

Иван Л. Это как это один? 1 у Карлоса, 2 у Стингера 16.11.2025

Пан Юзеф Ига замужем за Юзефом Урбаном. 16.11.2025

Иван Л. Чур меня))) 16.11.2025

Иван Л. Про формулу один?) 16.11.2025

Иван Л. Да вообще не много потерял, скучновато было. Ну правда Карлос в первом сете мышцу дёрнул, может это и сказалось. А так... ну я ожидал и качества побольше и интриги.... А вышло.... малавата) 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ига не желает выйти замуж за Синнера? Дети (при должном воспитании) будут выигрывать турниры на потоке... 16.11.2025

Кот-матрос Ничего, игра не очень была. 16.11.2025

rusfеd 2.0 а мне Смолов у микрофона понравился больше, чем пухлый ботаник. Федя в спорте шарит - даже со спортивной ходьбой справится, думаю ) 16.11.2025

Кот-матрос :laughing::laughing::laughing: 16.11.2025

инок Природная сила Карлоса против химической Янника. Очень жаль, но победила химия. 16.11.2025

Кот-матрос Кстати, у Феди неплохо получается. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Не, я слушал Петролай и Мустафину. 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это был мой спич)) 16.11.2025

Дмитрий Ушкачев Робот в нужные моменты не дал Карлитосу шансов. Испанец - первая ракетка, итальянец взял Итоговый. Следующий год - следующая серия противостояния. 16.11.2025

Bronius Синнер просто красаучиг! 16.11.2025

Пан Юзеф Кто это? 16.11.2025

Кот-матрос Да уж, вот и Карлос капнул в решающих розыгрышах. Ну ладно тайбрейк проиграл, бывает. Так во 2-м 3:1 повёл.:unamused: И вдруг пошли невынужденные... а может не вдруг? Всё-таки ногу дёрнул, а может и не в этом дело, кто его знает? ---------- Фантомас против остального мира, не замечает соперников. (по крайней мере в настоящее время) 16.11.2025

А Х Напорол Карась ошибок 16.11.2025

555 555 Красавчик Янник! 16.11.2025

miker65 Панство пусть ответит, где Хуркач??? Куда он делся? 16.11.2025

Иван Л. Ещё и Федот Смолов в роли комментатора этто жееесть! Дом2 по нему рыдает,а он теннис комментить, приехали. Шёл бы Панёнку тренировать, а то про формулу один чего-то заряжать начал..... Идёт финал итогового по теннису, Федя про Хэмилтона и Феррари 16.11.2025

Faierman 32 Всего один брейк во всем матче и в самый решающий момент 16.11.2025

hant64 Сцуко, время финала перепутал, думал, в 22.30 будет, сел вот сейчас смотреть, а тут уже, оказывается, всё. Очень жаль, что теннис проиграл, а допинг выиграл. Больше говорить нечего. Но зато нервы поберёг хоть немного, я же за Алькараса переживал бы... 16.11.2025

Пан Юзеф Панство одобряет! 16.11.2025

Иван Л. Ну сегодня по делу... не знаю может нога не давала Альке.... но просто как розыгрыш больше трех ударов, так у него прям кризис идей и решений, несётся зачем-то к сетке и проигрывает. На тай-брейке начудил сам, да и потом зачем-то вернул свою подачу. Средненький теннис для этих чуваков. Ошибок много всяческих. Кое-что они сегодня показали, да, но показали кое-что, что не надо) Ну сколько раз Синнер в первом сете с бэкхенда косорезил.... Про Альку уж и не говорю, чего упавшего шпынять) 16.11.2025

miker65 А наш любитель поохотиться засел в болото! 16.11.2025

инок Янника с победой в родной Италии. Карлос сражался вполне достойно. 16.11.2025

rusfеd 2.0 поделили год на двоих: и даже тут один заканчивает его победителем турнира, а другой - первой ракеткой мира 16.11.2025

Marty Friedman шлёпнул губастого 16.11.2025