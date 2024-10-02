Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:31

Алькарас стал чемпионом турнира в Пекине после победы над Синнером

Карлос Алькарас.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл итальянца Янника Синнера в решающем матче турнира в Пекине — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3).

Финал продолжался 3 часа 24 минуты. Синнер шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Алькараса шесть эйсов, две двойные и три реализованных брейка из 15.

Алькарас в третий раз подряд победил Синнера (6-4 по личным встречам). Ранее испанец обыграл итальянца в полуфиналах «мастерса» в Индиан-Уэллсе и «Ролан Гаррос». 21-летний экс-лидер мирового рейтинга завоевал третий титул в этом сезоне и 15-й в карьере.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Янник Синнер (Италия, 1) — 6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
Мишустин заявил о рекордных показателях урожая сельскохозяйственных культур
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой на решение CAS
Вован и Лексус разыграли экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Что он рассказал пранкерам
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
«В следующий раз перекрашусь в блондина и напишу «Ботик». Медведев о противостоянии с Алькарасом и Синнером
Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Алькарасом
Медведев потерпел тревожное поражение от Алькараса. Даниил жаловался на проблемы с бедром
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине
Медведев — о намерении ВАДА дисквалифицировать Синнера: «Я сочувствую Яннику»
Медведев включил в Пекине «режим осьминога». В полуфинале его ждет Алькарас
Сегодня
Вчера
Неделя