14 ноября, 14:59

Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»

Алина Савинова

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал то, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

«Честно говоря, это очень много значит для меня. Это моя цель на каждый сезон. В начале года я понимал, что до этого еще далеко — Янник тогда побеждал почти на каждом турнире. Но с середины сезона я поставил себе цель стать первой ракеткой, поскольку видел, что у меня есть шанс хорошо сыграть на нескольких турнирах подряд и приблизиться к нему в рейтинге. В итоге у меня получилось. Для меня это значит все», — цитирует Алькараса пресс-служба АТР.

Ранее 22-летний испанец вышел в полуфинал Итогового турнира АТР в Турине. На групповом этапе Алькарас выиграл все три матча — против австралийца Алекса Де Минаура, американца Тэйлора Фритца и итальянца Лоренцо Музетти.

