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Сегодня, 01:47

Томпсон победил Рууда и вышел в третий круг турнира ATP в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Австралиец Джордан Томпсон вышел в третий круг турнира ATP в Париже (Франция).

Во втором круге теннисист победил норвежца Каспера Рууда в трех сетах — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4.

Соперником Томпсона в третьем круге станет победитель матча Зизу Бергс (Бельгия, LL) — Адриан Маннарино (Франция, WC).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Джордан Томпсон (Австралия) — Каспер Рууд (Норвегия, 7) — 7:6 (7:3), 3:6, 6:4

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