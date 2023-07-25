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Сегодня, 12:30

Рууд: «У меня 10 титулов, и все категории 250, хочу завоевать более крупный титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от турнира ATP 500 в Гамбурге.

«Я сижу здесь с 10 титулами, и все категории 250, я бы не сказал, что это меня беспокоит. Но, конечно, я хочу завоевать и более крупный титул, не буду этого скрывать. Поэтому мы упорно работаем над тем, чтобы не только дойти до больших финалов, но и выиграть их. Именно этим ты в основном и запоминаешься — победами в финалах, а не поражениями. Но да, я надеюсь, что это просто вопрос времени, я буду продолжать упорно работать», — приводит слова Рууда ATP.

На прошлой неделе Рууд в финале турнира в Бостаде проиграл россиянину Андрею Рублеву со счетом 6:7 (3:7), 0:6.

Турнир в Гамбурге пройдет с 25 по 30 июля.

Теннис
Андрей Рублев
Каспер Рууд
0
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