Каспер Рууд сыграет с Медведевым в четвертом круге турнира в Мадриде

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл британца Кэмерона Норри в третьем круге турнира в Мадриде — 6:2, 6:4. Игра продолжалась 1 час 20 минут. В следующем круге Рууд встретится с россиянином Даниилом Медведевым, который ранее победил американца Себастьяна Корду — 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Третий круг Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Кэмерон Норри (Великобритания, 29) — 6:2, 6:4