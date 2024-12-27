Казахстан победил Испанию в Объединенном Кубке

Сборная Казахстана победила Испанию в групповом турнире Объединенного Кубка со счетом 2-1.

В одиночном разряде Елена Рыбакина обыграла Джессику Бусас Манейро со счетом 6:2, 6:3. Александр Шевченко проиграл Пабло Карреньо Бусте — 2:6, 1:6.

В решающем матче Рыбакина и Шевченко победили дуэт Ивон Кавалье-Реймерс/Пабло Карреньо Буста в трех сетах 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7.

Австралия

Объединенный Кубок

Открытые корты, хард

Парный разряд

Группа C (Перт)

Казахстан — Испания

Елена Рыбакина/Александр Шевченко — Ивон Кавалье-Реймерс/Пабло Карреньо Буста — 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 10:7

Елена Рыбакина — Джессика Бусас Манейро — 6:2, 6:3

Александр Шевченко — Пабло Карреньо Буста — 2:6, 1:6