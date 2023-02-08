Бублик выбыл в первом круге турнира в Монпелье — казахстанец сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл Грегуару Барреру из Франции в первом круге турнира ATP в Монпелье (Франция) — 4:6, 7:6 (14:12), 6:7 (3:7). Матч длился 2 часа и 30 минут. Бублик сделал 19 эйсов и допустил 14 двойных ошибок Монпелье (Франция) Турнир ATP Open Sud de France Призовой фонд 562 815 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Алехандро Давидович Фокина (Испания, 5) — Уго Умбер (Франция, WC) — 1:6, 7:6, 0:0 отказ 2-го игрока Эмиль Руусувуори (Финляндия, 7) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:4, 6:0 Грегуар Баррер (Франция) — Александр Бублик (Казахстан) — 6:4, 6:7 (12:14), 7:6 (7:3).