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Сегодня, 18:19

Бублик: «Счастлив выйти в финал, но сохраняю концентрацию»

Руслан Минаев
Александр Бублик.
Фото Reuters
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Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал выход в финал турнира в Галле (Германия). В полуфинале он обыграл немца Александра Зверева со счетом 6:3, 7:5.

«Работа не окончена. Остался один матч. Я счастлив, но сохраняю концентрацию. Сегодня я старался играть в свой теннис и очень счастлив победе. Играть против Саши очень сложно и мне немного повезло в ключевых моментах. Когда играешь против такого топ-игрока, как Саша — нужно задействовать весь арсенал», — цитирует игрока пресс-служба ATP.

В финале Бублик сыграет с победителем матча Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Андрей Рублев (Россия).

Теннис
Александр Бублик
Александр Зверев (теннис)
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