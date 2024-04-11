Димитров обыграл Кецмановича во втором круге «мастерса» в Монте-Карло

Сегодня, 14:18
Представитель Болгарии Григор Димитров победил серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира в Монте-Карло.
Встреча продолжалась 1 час 28 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу болгарского теннисиста.
Следующим соперником Димитрова будет победитель матча Хольгер Руне (Дания, 7) — Сумит Нагал (Индия, Q).
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Григор Димитров (Болгария, 9) — Миомир Кецманович (Сербия) — 6:4, 6:3