Кецманович вышел в полуфинал турнира в Эшториле

Сербский теннисист Миомир Кецманович обыграл испанца Бернабе Сапата Миральеса в четвертьфинале турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия).

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 7:5, 6:2.

40-я ракетка мира Кецманович 2 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 43-й ракетки мира Миральеса 2 эйса и 1 двойная. У него не было ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале турнира 23-летний теннисист сыграет с итальянцем Марко Чеккинато.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Миомир Кецманович (Сербия, 6) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 7:5, 6:2