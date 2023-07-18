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Сегодня, 21:46

Андерсон - о возвращении в тур: «Результаты не главная моя цель. Главное — учиться в процессе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая пятая ракетка мира Кевин Андерсон назвал главную цель после возвращения в тур.

18 июля в Ньюпорте южноамериканец проведет первый одиночный матч за 14 месяцев.

«Мне кажется, я никогда в должной мере не верил в себя и в то, насколько я хороший теннисист. Нужно не только упорно работать, но и верить в себя, в свои результаты, отпустить ситуацию и довериться процессу. И для меня это было самым сложным. Думаю, я по-настоящему осознал это только после того, как ушел из спорта.

Если честно, возвращение — это большая неопределенность. У меня нет рейтинга. Я рассчитываю, что летом смогу получить несколько wild card. Так что, конечно, буду выходить и бороться. Но, по правде говоря, результаты не главная моя цель. Главное — учиться в процессе. На этом пути мне придется столкнуться со множеством разных трудностей, ты получаешь много опыта, и извлечь из него как можно больше уроков — это одна из важнейших задач», — приводит слова Андерсона ATP.

За свою карьеру Андерсон дважды выходил в финал турниров «Большого шлема». В 2017 году в США и в 2018 году в Уимблдоне. Он является победителем семи турниров под эгидой ATP.

Теннис
Кевин Андерсон
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