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15 октября, 22:00

«Кинопоиск» покажет турнир 6 Kings Slam с участием Медведева, Надаля, Джоковича, Синнера, Алькараса и Руне

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Выставочный турнир 6 Kings Slam («Шлем шести королей») стартует в Эр-Рияде 16 октября, все трансляции матчей которого покажет «Кинопоиск». Соревнование станет частью культурно-развлекательного фестиваля Riyadh Season, а участники будут соревноваться за крупнейший в теннисной истории денежный приз — 6 млн долларов. Для подписчиков онлайн-кинотеатра матчи турнира будут доступны в прямом эфире в разделе «Спорт».

На турнире выступит звездный состав игроков: россиянин Даниил Медведев, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, серб Новак Джокович, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне. Формат турнира подразумевает два четвертьфинальных матча в первый игровой день, в них примут участие пары Медведев — Синнер и Алькарас — Руне. В полуфинале победитель первой пары сыграет с Новаком Джоковичем, а победитель второй — с Рафаэлем Надалем. В третий, заключительный игровой день состоятся финальный матч и игра за третье место.

6 Kings Slam.

6 Kings Slam станет одним из последних турниров, на которых примет участие Рафаэль Надаль — ранее он объявил, что завершит карьеру теннисиста после Кубка Дэвиса-2024 в конце ноября. Испанец четырежды выигрывал этот командный турнир, одержал победу в 29 матчах, а единственное поражение потерпел на старте карьеры.

Расписание трансляций 6 Kings Slam:

16 октября

  • 19.30 мск. Синнер — Медведев

  • не ранее 21.00. Алькарас — Руне

17 октября

  • 19.30. Джокович — [Победитель пары Синнер — Медведев]

  • не ранее 21.00. Надаль — [Победитель пары Алькарас — Руне]

19 октября

  • 19.30. Матч за третье место

  • не ранее 21.00. Финал

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Хольгер Руне
Янник Синнер

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