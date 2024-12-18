Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:05

Кирьос назвал свой нелюбимый турнир «Большого шлема»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал организацию Уимблдона и отметил, что ему больше нравится выступать на Открытом чемпионате США.

«Как событие Уимблдон, на мой взгляд, не так уж и хорош. Мне не очень нравится обстановка, не нравятся кафе там и прочее. US Open — мой любимый турнир. Мне нравится место проведения. Я считаю, что фуд-корт там просто нереальный. Я его чертовски люблю. На US Open все просто устроено: раздевалка, выход на корт, еда. Уимблдон мне просто не нравится, я не его фанат», — цитирует спортсмена Tennis Head.

29-летний Кирьос является финалистом Уимблдона 2022 года. Это его лучший результат в турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде. В паре он становился победителем Открытого чемпионата Австралии в 2022-м. Всего на счету австралийца 11 титулов на уровне АТР.

Теннис
Ник Кирьос
Читайте также
Пять шайб на двоих и победное большинство. Что случилось в матче СКА – «Локомотив»
Врачей освободили от уголовной ответственности по ст. 238 УК России
Бой-реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри состоится 21 декабря
Фальков рассказал о главных задачах Минобрнауки на 2025 год
Задержанный по делу об убийстве Кириллова признался в сотрудничестве с Украиной
Фигуристка Маргарита Дробязко родила первого ребенка в 52 года
Сегодня
Вчера
Неделя