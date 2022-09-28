Кирьос не смог попасть на корт в Мельбурне и раскритиковал Федерацию тенниса Австралии

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал Федерацию тенниса Австралии из-за того, что не смог найти в Мельбурне свободный корт для тренировки.

«Пришел на тренировку в Мельбурне и не смог попасть на корт. Ничего так и не изменилось. Когда уже начнут отдавать приоритет игрокам?» — написал у себя в соцсетях спортсмен, отметив аккаунт австралийской теннисной федерации.

Кирьос — финалист Уимблдона-2022. В финале турнира он уступил сербу Новаку Джоковичу (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)).