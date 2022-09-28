Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

28 сентября, 11:17

Кирьос не смог попасть на корт в Мельбурне и раскритиковал Федерацию тенниса Австралии

Иван Торопцев
Корреспондент

Австралийский теннисист Ник Кирьос раскритиковал Федерацию тенниса Австралии из-за того, что не смог найти в Мельбурне свободный корт для тренировки.

«Пришел на тренировку в Мельбурне и не смог попасть на корт. Ничего так и не изменилось. Когда уже начнут отдавать приоритет игрокам?» — написал у себя в соцсетях спортсмен, отметив аккаунт австралийской теннисной федерации.

Кирьос — финалист Уимблдона-2022. В финале турнира он уступил сербу Новаку Джоковичу (4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)).

0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Карацев проиграл на старте турнира в Тель-Авиве

Джокович: «У меня все еще есть страсть и желание играть на самом высоком уровне»