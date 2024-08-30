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Сегодня, 20:37

Кирьос — о допинговом деле Синнера: «Мы не будем молчать»

Алина Савинова
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вновь поднял тему о допинговой истории первой ракетки мира Янника Синнера.

Ранее австралиец заявил, что итальянского спортсмена нужно дисквалифицировать после новостей о положительных допинг-тестах. Синнер, в свою очередь, отметил, что не хочет обращать на эти слова внимания.

«Как спортсмены мы используем свои платформы для того, чтобы все было честно и равноправно. Это все, что я сделал, и некоторые игроки расстроились. Мы знаем, что Синнер невероятный, великий игрок и одно из главных лиц спорта. Но если вы ждете, что мы будем молчать... Мы не будем», — сказал Кирьос на одном из видео, опубликованных в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола. Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.

Теннис
Ник Кирьос
Янник Синнер
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