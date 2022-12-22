Кирьос отреагировал на то, что Джокович снялся с их матча в выставочном турнире в Дубае

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о том, что серб Новак Джокович снялся с их матча в выставочном турнире в Дубае.

«Я был бы рад сыграть с Новаком. Хотел выйти и немного повеселиться с ним. Но Новак должен заботиться о своем здоровье. У него впереди важные несколько месяцев, ожидания высокие, вот почему я не был удивлен тому, что он отказался. Видимо, Новак не чувствовал себя на 100 процентов готовым выйти и встретиться со мной лицом к лицу», — приводит Tennis World слова Кирьоса.

Выставочный турнир в Дубае проходит с 19 по 24 декабря.