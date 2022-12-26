Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:19

Кирьос заявил, что был иконой тенниса в 2022 году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Австралийский теннисист Ник Кирьос подвел итоги своего выступления в нынешнем сезоне.

«Что бы люди ни говорили, мои стадионы всегда полны. Многие фанаты тяготеют к моему типу тенниса. Я был своего рода иконой в этом виде спорта в этом сезоне и, очевидно, был очень стабильным в 2022 году. Можно сказать, что это был год прорыва. Я хорошо тренируюсь, получаю удовольствие, морально чувствую себя прекрасно. Это все, что действительно имеет значение. Буду ли я участвовать в Открытом чемпионате Австралии, пройду в финал или проиграю в первом раунде, я тот же человек, обычный человек, ничего не изменится. Я вообще не думаю о будущем», — сказал Кирьос на пресс-конференции в турнире Мировой теннисной лиги.

В сезоне-2022 27-летний австралиец вышел в финал Уимблдона, где проиграл сербу Новаку Джоковичу.

Теннис
Ник Кирьос
2
0
Читайте также
Валиева вылетела из тройки на чемпионате России. Судьи отработали по делу?
Почему невзлюбили друг друга Большунов и Устюгов? История конфликта
Лавров допустил скорое сокращение возможностей Запада в мировой экономике
Российский депутат Павел Антов погиб во время отдыха в Индии
Глава МИД Казахстана рассказал о позиции страны по антироссийским санкциям
Военный эксперт отметил плюсы возможного применения ракеты «Сатана» против ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Самсонова: «Очень жаль, что Федерер завершил карьеру, я была большой его фанаткой»

Рублев обратился к болельщикам: «Я чувствую, как вы заботитесь обо мне, защищаете и поддерживаете»